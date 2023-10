Marassi (Triestina Club): "L'Unione deve tornare al più presto al Rocco"

"Vogliamo che la politica trovi trasversalmente un accordo per permetterci, come tifosi, di sostenere la nostra squadra per i play-off allo Stadio Rocco. Sarebbe per assurdo la prima volta nella storia che un Comune sfrattasse la squadra di calcio per fare dei concerti. Si può far tutto, ma a tempo dovuto. Agli abbonati cominciano a pesare le trasferte a Fontanafredda: chi rimborserà i soldi per le spese di viaggio? La Triestina deve al più presto tornare a giocare al Rocco". Così Sergio Marassi, presidente del Centro coordinamento Triestina Club, risponde a Lorenzo Degrassi lunedì 9 ottobre, nel giorno della protesta dei tifosi sul caso-Rocco. Video di Massimo Silvano

01:00