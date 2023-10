Caso Rocco a Trieste, la protesta dei tifosi in piazza Unità

La protesta dei tifosi della Triestina in piazza Unità d'Italia: si sono mobilitati davanti al palazzo municipale in concomitanza con il Consiglio comunale per chiedere alla politica di trovare una soluzione affinché l'Unione possa tornare a giocare allo stadio Rocco al più presto. Video di Massimo Silvano

01:02