Sigillo Trecentesco della città di Trieste all’associazione Abc-Bambini chirurgici del Burlo

TRIESTE. Il vicesindaco Serena Tonel ha conferito oggi, lunedì 9 ottobre, nel Salotto Azzurro Municipale, in rappresentanza del sindaco Roberto Dipiazza (impossibilitato a partecipare, in quanto invitato alle celebrazioni del 60°anniversario del Vajont con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) in una partecipata cerimonia, il Sigillo Trecentesco della Città di Trieste, a Giusy Battain, direttrice e fondatrice dell’Associazione ABC – Bambini Chirurgici del Burlo.

Dal 2005, insieme a volontari, medici, personale del reparto di Chirurgia dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo e donatori, A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo è ogni giorno accanto ai piccoli pazienti nati con malformazioni e alle loro famiglie in tutto percorso di cura del bambino: prima, durante e dopo il ricovero.

L'Associazione ABC - Bambini Chirurgici del Burlo vuole essere al fianco nel dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel difficile percorso che devono affrontare dal punto di vista pratico, emotivo e psicologico e lo fa attraverso l’accoglienza gratuita nelle Case a Trieste messe a disposizione dei genitori che vengono da fuori città, il sostegno psicologico in ospedale durante tutto il percorso di cura, la presenza quotidiana dei volontari in reparto, e le donazioni al Burlo di strumentazione specialistica d’avanguardia, con formazione del personale medico e paramedico, la ricerca scientifica e allestendo il reparto di Chirurgia per renderlo sempre più a misura di bambino.

“Sono molto felice di essere qui nelle veci del sindaco a portare il saluto e a consegnare il sigillo all'Associazione ABC - Bambini Chirurgici del Burlo, nelle mani di Giusy Battain, direttrice e fondatrice insieme a Luca Alberti, dell'Associazione – ha detto il vicesindaco Serena Tonel -. Quasi vent'anni fa ho avuto modo di conoscere l'Associazione, dando vita a una delle prime significative raccolte fondi. Un'associazione che allora stava nascendo e che nei successivi 18 anni, non solo è cresciuta molto, ma ha concretizzato numerose iniziative, su cui all'epoca solamente si sognava e che, in verità, ha realizzato tanto di più, rispetto a quanto in quel momento si potesse immaginare. Il riconoscimento di oggi dimostra tutta la gratitudine, la riconoscenza del Comune di Trieste nei confronti dell'Associazione, dei volontari, e di tutte le persone che ogni giorno si adoperano per agevolare, regalare un po' di serenità ai bimbi e alle loro famiglie”.

Il conferimento dell’alto riconoscimento accoglie la proposta avviata dal consigliere comunale Mirko Martini, che nel corso della cerimonia, ha portato la sua testimonianza come volontario dell'Associazione ABC. “Per i bimbi, gli adolescenti e le loro famiglie – ha sottolineato il consigliere Mirko Martini - il ringraziamento va all'Associazione, ma in generale alla città di Trieste, ai volontari di Trieste e alle persone di Trieste, ed è stata questa la motivazione per il riconoscimento formale. Penso che il tempo trascorso con i piccoli pazienti sia terapeutico anche per noi volontari, due ore in cui cercare di farli stare bene. Spero – ha concluso Mirko Martini - che questo riconoscimento sia un passo importante per l'Associazione”.

"Siamo molto onorati di ricevere questo riconoscimento dal Comune di Trieste, che arriva grazie a un lavoro quotidiano di oltre diciott'anni che A.B.C. sta conducendo con una squadra grande e motivata, costituita dallo staff, da tanti volontari, dai donatori e da tutto il mondo che gravita intorno all'Associazione – ha detto Giusy Battain -. A.B.C. è particolarmente felice di ricevere questo premio da parte della Città di Trieste, luogo che brilla non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo ruolo strategico di crocevia di molte culture, per la sua rilevanza come polo scientifico e per essere un riferimento assoluto in termini di assistenza e di cura: non possiamo che ricordare - ha concluso Giusy Battain - in tal senso l'IRCSS Burlo Garofolo, con particolare attenzione alla Chirurgia, che siamo onorati di poter supportare con le nostre attività. Una sinergia, questa, che porta benefici diffusi a tutti gli attori coinvolti e in particolare ai nostri primi beneficiari, i bambini e le loro famiglie".