Caso - Rocco, i tifosi della Triestina scendono in piazza Unità

TRIESTE Alcune centinaia – fra rappresentati dei triestina club, ultras e semplici tifosi - si sono radunate lunedì pomeriggio in piazza Unità d’Italia, davanti al Municipio.

La mobilitazione è stata lanciata in concomitanza con il Consiglio comunale, per protestare contro il sindaco Roberto Dipiazza e la giunta, rea di aver ritardato il ritorno della Triestina calcio a disputare le proprie partite casalinghe allo stadio "Rocco".

Caso Rocco a Trieste, la protesta dei tifosi in piazza Unità

Fra i tradizionali cori della tifoseria, non sono mancati ripetuti i "vaffa" nei confronti del primo cittadino e contro la decisione della giunta di svolgere concerti il prossimo giugno, in pieno periodo play-off di serie C.

Insultato anche il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo, sceso tra i manifestanti tentando di aprire un dialogo. «È evidente che siamo di fronte ad un commissariamento ufficioso della Regione nei confronti della giunta Dipiazza», aveva commentato Russo sulle pagine del Piccolo, dopo il vertice fra Regione, Comune e Triestina calcio.

L’incontro con l’assessore Lodi e le possibili soluzioni

Nel corso della manifestazione, una delegazione di tifosi è stata ricevuta dall’assessore comunale allo Sport e all’Impiantistica sportiva Elisa Lodi.

Secondo quanto riportato dalla delegazione subito dopo l’incontro, “nel terreno del Rocco verranno fatti interventi straordinari dopo ogni partita, in modo da rendere il campo il più presentabile possibile per il successivo match”.

Per quanto riguarda i possibili play-off, “Promotour ha già venduto dei biglietti per i concerti, ma senza che ci fosse una delibera di giunta specifica”, provvedimento che darebbe l’effettivo via libera all’utilizzo dello stadio Rocco per gli eventi musicali.

“Dopo il vertice con il presidente della Regione Fedriga – riportano sempre i delegati – sarebbe stata data la disponibilità per fare i concerti allo stadio Grezar, che ha però una capienza di 12mila, 12.500 persone al massimo”.

Poco prima della manifestazione, il presidente del Centro coordinamento Triestina Club, Sergio Marassi, ha spiegato ai microfoni del Piccolo le ragioni dei tifosi:

Marassi (Triestina Club): "L'Unione deve tornare al più presto al Rocco"

«Vogliamo che la politica trovi trasversalmente un accordo per permetterci, come tifosi, di sostenere la nostra squadra per i possibili play-off allo Stadio Rocco. Sarebbe per assurdo la prima volta nella storia che un Comune sfrattasse la squadra di calcio per fare dei concerti. Si può far tutto, ma a tempo dovuto. Agli abbonati cominciano a pesare le trasferte a Fontanafredda: chi rimborserà i soldi per le spese di viaggio? La Triestina deve al più presto tornare a giocare al Rocco».

L’appello alla manifestazione

«Le nostre voci si alzano unite in segno di rabbia e indignazione per la situazione del nostro stadio Nereo Rocco che ci costringe a giocare le partite in casa a oltre 100 chilometri di distanza. Ancora più grave è il fatto che, nel periodo in cui lo stadio dovrebbe essere a disposizione della Triestina per i possibili play-off, il Comune abbia acconsentito all’organizzazione di concerti che impediscono alla nostra squadra di giocare sul proprio terreno. Questo è un affronto ai tifosi che sono da sempre l’anima della Triestina».