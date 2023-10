Il ministro Abodi: "Barcolana evento popolare, dove la vela è aperta a tutti"

La 55.ma edizione della Barcolana è stata per me una presa di coscienza diretta di uno spettacolo che prima di essere un evento sportivo è un evento popolare, che vede la vela aperta a tutti. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha seguito la regata e premiato assieme al Presidente della Barcolana Mitja Gialuz il vincitore Arca. Video di Andrea Lasorte

00:29