Benussi (Arca) vince la Barcolana55: "E' la capitale della vela mondiale"

"Pensavo ci fosse un po' più vento ma abbiamo preso le raffiche giuste, ci siamo posizionati nel modo migliore in partenza, ho un tattico strepitoso che si chiama Lorenzo Bressani che è sempre sul pezzo. Per noi è già una vittoria essere arrivati qua dopo il grave incidente che abbiamo subìto a Napoli: però i ragazzi hanno lavorato come una squadra, come si deve, e questo è il giusto premio per loro. Barcolana è la capitale della vela mondiale", così Furio Benussi di Arca Sgr che vince per la sesta volta la Barcolana. "L'unico team che ha vinto sei volte, potremmo anche fermarci qui…potremmo", chiosa sornione Benussi. Video Lasorte

01:29