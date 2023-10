Barcolana 55: Arca festeggia la vittoria

Arca Sgr del velista triestino Furio Benussi, leader del Fast and Furio Sailing Team, ha vinto la Barcolana numero 55 in un'ora 49 minuti e 55 secondi. La regata più grande del mondo questa mattina ha dato spettacolo nel golfo di Trieste con 1.773 vele in partenza in una giornata caratterizzata da pochissimo vento, tanto che la competizione si è chiusa alla prima boa. Al timone di Arca sulla linea di arrivo la giovanissima Marta, figlia di Furio Benussi, di soli 16 anni. Padre e figlia insieme si sono tuffati in segno di festeggiamento dal Molo Audace, dove si sono tenute le premiazioni. A consegnare il trofeo anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, assieme al Presidente della Barcolana Mitja Gialuz il vincitore. Foto di Andrea Lasorte