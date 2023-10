Principio di incendio in un appartamento via Padovan a Trieste

TRIESTE Principio d'incendio in zona piazza Foraggi. Il rogo è divampato all'ultimo piano di un alloggio situato in via Giglio Padovan, nei pressi dell'incrocio con viale D'Annunzio.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia di Stato.

Non risultano intossicati.

Sono stati i residenti delle palazzine vicine a chiamare i soccorsi, non appena si sono accorti del fumo che stava fuoriuscendo dalle finestre di un balcone.

I pompieri, ancora sul posto per i rilievi, hanno domato le fiamme nel giro di pochi minuti.