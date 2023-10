Precipita un ultraleggero a Campoformido, due feriti

CAMPOFORMIDO. Un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato, nel primo pomeriggio di sabato 7 ottobre, all’aeroporto di Campoformido.

Per cause ancora in corso di approfondimento, il velivolo ha perso stabilità in fase di decollo ed è caduto al suolo. Le due persone che erano a bordo hanno riportato un trauma cranico.

Sono state soccorse dal personale medico infermieristico e trasportate all’ospedale di Udine.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del velivolo con tutte le operazioni per evitare qualsiasi innesco di un incendio. Sul posto Carabinieri.