Femore rotto cammminando nel bosco vicino ai laghetti delle Noghere, elitrasportato a Cattinara

MUGGIA Tra le 10 e le 13 la stazione di Trieste del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco, all'equipaggio dell'ambulanza e all'elisoccorso regionale è intervenuta per portare soccorso ad un uomo infortunatosi in un fitto bosco.

L'incidente ha avuto luogo nella zona Laghetti delle Noghere: qui un uomo di 71 anni residente in provincia di Trieste è caduto battendo la gamba su un sasso e riportando la sospetta frattura del femore. I quattro soccorritori del Soccorso Alpino, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco e il medico dell'ambulanza hanno convenuto che l'evacuazione via terra con barella portantina sarebbe stata troppo dolorosa per il paziente oltre che complicata per i passaggi ripidi e sconnessi o da pulire dalla vegetazione. Si è dunque optato per l'evacuazione in elisoccorso dopo aver preparato una piazzola per la verricellata diradando dalla presenza di rami e vegetazione. Con l'arrivo dell'equipaggio dell'elisoccorso il paziente è stato stabilizzato dal medico di bordo imbarellato e verricello a bordo per essere portato a Cattinara.