Scorciatoie a Grado: Nello Cristianini racconta l'intelligenza artificiale

Cosa ci fa Nello Cristianini, professore di Intelligenza artificiale all’Università inglese di Bath, nelle calli di Grado? Racconta il suo mestiere, i suoi studi e approfondimenti rapportati ai problemi culturali ed etici che possono emergere nell’applicazione di tecnologie intelligenti. Insomma, quello che nel giugno 2014 è stato incluso in una lista, compilata da Thomson Reuters, degli “scienziati più influenti del decennio” parla di attualità e del futuro che ci aspetta. Ma senza dimenticare le proprie radici, il legame con la sua terra che lo riportano a Grado per trovare la tranquillità in un mondo che corre sempre più veloce. Il docente, nato a Gorizia e laureato in Fisica all’Università di Trieste, lo fa attraverso una video-intervista prodotta e diretta da Barbara Rosario con la fotografia e il montaggio di Gian Claudio Guiducci. Il titolo originale è “Scorciatoie a Grado” in cui Cristianini, fra il centro storico e il mare caratteristico dell’isola, spiega in modo semplice come funziona l’Intelligenza artificiale, e perché dobbiamo saperlo. Barbara Rosario, nata a Trieste dove si è laureata come Cristianini in Fisica, dopo aver ottenuto un dottorato in Intelligenza artificiale all’Università della California a Berkeley, ha lavorato a lungo in questo campo, nella ricerca e nell’industria. Anche Gian Claudio Guiducci è triestino. Produttore, regista, montatore, direttore della fotografia ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la prestigiosa candidatura al David di Donatello 2008 come miglior documentario di lungometraggio.

13:22