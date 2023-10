Patti Smith in concerto a Gorizia: Elisa a sorpresa sul palco

L’indiscrezione correva già mercoledì. Ma conferme non ce n’erano. Anzi, si tendeva ad escludere un suo coinvolgimento. «Chiacchiere da bar», si diceva. Invece, il concerto di Patti Smith è stato arricchito da un colpo di scena finale. Assieme alla sacerdotessa del rock, ha cantato Elisa in un duetto da brividi. Hanno proposto assieme l’intramontabile “People have the power”. Nel video girato da un lettore, l'arrivo di Elisa sul palco. Qui la notizia

02:33