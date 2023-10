Fedriga sul caso-Rocco: "Dialogo aperto, a giorni una soluzione soddisfacente"

"Come Regione abbiamo aperto un tavolo con il Comune di Trieste e la proprietà della Triestina per affrontare sia la situazione emergenziale sia una stabilizzazione del campo, in una prospettiva dunque non soltanto attenta nell'immediato ma valida anche per il futuro. All'ordine del giorno anche la questione degli eventi in programma allo stadio Rocco, che rischiano di accavallarsi: sul punto c'è la disponibilità da parte di tutti per dare una prospettiva all'investimento che la società ha fatto su Trieste, ragionando quindi sul medio periodo e non soltanto sul breve. Oggi non sono in grado di dirvi quale sarà la soluzione, perché ne stiamo discutendo sia con il Comune sia con la Triestina calcio, ma sono convinto che nei prossimi giorni la troveremo, con la soddisfazione di tutti e in un rinnovato accordo tra istituzione e società". Cosi il Presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine del vertice di venerdì 6 ottobre sul caso-Rocco.

