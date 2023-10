Dalla Sardegna all'Adriatico: il viaggio di Klizia sulla rotta degli esuli

Ripartire dalla memoria dell’unità e non dalla divisione delle guerre che coinvolsero gli esuli istriani e dalmati. Con la volontà di far conoscere la Storia dei padri e dei nonni, è nato il progetto di viaggio “Il ritorno alla terra dei padri” organizzato dall’associazione ecomuseo Egea in collaborazione con l’Anvgd a bordo della storica nave Klizia, che con il sostegno della Rai e di molti altri enti italiani e al di là del confine ha percorso in 50 giorni circa 750 miglia di navigazione lungo le coste del Mediterraneo, toccando oltre 30 porti tra Sardegna, Corsica, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia: un viaggio a ritroso rispetto a quello che nei decenni scorsi compì un primo nucleo di esuli - soprattutto istriani - che trovarono nuova casa nella sarda Fertilia. Nel video, il trailer della rai che racconta questa avventura.

02:02