Ragazzo morto nel crollo del palco di Jovanotti a Trieste, la Cassazione annulla la sentenza di assoluzione di Tramontin: si torna in Appello

Nel 2021 il legale rappresentante di “Azalea Promotion srl” era stato assolto nel processo per la tragedia in cui perse la vita il 19enne Francesco Pinna. Ora si torna in Appello