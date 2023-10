Quindici osmize aperte domenica per la Barcolana

Sono tanti i triestini e i turisti che nella giornata della Barcolana opteranno per le osmize. C’è chi punterà su quelle con vista panoramica sul golfo, per ammirare la regata, e c’è chi semplicemente si sposterà a fine manifestazione per godersi la domenica a tavola. L’elenco aggiornato di locali aperti l’8 ottobre è fornito dal sito di riferimento, osmize.com A Malchina ci sarà Fabec, a San Giuseppe della Chiusa “Diego e Igor”, e Zerjal, a Zolla Bizjak e P’r Strsinveh, a San Pelagio Stubelj, a Trieste Coslovich, a Slivia Rebula, a Longera Cacovich, a Rupingrande Volnik e Milic, a Samatorza Sardo, a Medeazza Pahor e a Contovello Verginella. Il sito fornisce anche tutte le informazioni sugli orari, sull'esatta localizzazione dei vari locali, e offre una panoramica sulla storia e sulle caratteristiche di ogni singolo sito. Molti spettatori della regata osserveranno le vele dalla Napoleonica e da altri scorci offerti dall'altipiano, da dove spostarsi per il pranzo o per una merenda nella zona. E sono tante le prenotazioni che stanno arrivando. Le stesse osmize già elencate saranno aperte anche sabato 7 ottobre, per chi vuole approfittare del bel tempo previsto alla vigilia della Barcolana. Mi.b.