Malgrado la cura allo stadio Rocco di Trieste le zolle si alzano ancora sul terreno di gioco

Malgrado la "cura" a cui è sottoposto da settimane il manto erboso del Nereo Rocco, in alcuni punti del campo persistono alcune criticità, con le zolle che non attecchiscono ancora perfettamente al terreno. Dopo il sopralluogo di martedì 3 ottobre dei consulenti della Lega - a cui ha fatto seguito quello di mercoledì del Comune e della Triestina con i rispettivi agronomi -, si attende il responso, per capire quando l'Unione potrà riprendere a giocare in casa. Servizio di Laura Tonero, video di Andrea Lasorte

00:19