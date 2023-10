Barcolana 55, l'arrivo a Trieste della nave scuola Palinuro

La nave scuola Palinuro è arrivata a Trieste per celebrare la Barcolana. La Nave Goletta della Marina Militare ormeggerà a Trieste al Molo IV lato capitaneria e resterà nel capoluogo di regione fino a domenica 8 ottobre, giornata clou durante la quale uscirà in mare per celebrare la partenza della Barcolana. In questi giorni – si legge sul sito della Barcolana – ospiterà diversi eventi e visite guidate. Il video è di Andrea Lasorte

00:59