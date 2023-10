La Ecomaratona del Collio-Brda unisce il territorio fra sport e turismo

CORMONS Sport e valorizzazione del territorio tornano a unirsi nell’Ecomaratona del Collio-Brda, la manifestazione podistica resa unica e particolare dal suo percorso attraverso colline e vigneti del Collio friulano e sloveno. L’appuntamento è per sabato e domenica con un programma ricco di iniziative promosse dall’associazione Maratona Città del Vino di Cormons, sodalizio che organizza l’evento giunto alla nona edizione con il patrocinio del Comune di Cormons e in collaborazione con “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

S’inizierà sabato alle 14 con la gara del Minitrial da 10,5 km su un tracciato che si svilupperà sui territori dei Comuni di Cormons, Dolegna, Prepotto, San Lorenzo Isontino e Capriva. Alle 14.15 appuntamento con Gironordic– Collio-Brda. Cormons ospita la 5a tappa del Campionato italiano Skynordic lungo un percorso da 9,5 km attraverso il Collio italo-sloveno.

Accanto alle gare, sono in programma anche iniziative ludiche e ricreative. Nel pomeriggio è prevista la visita alla Cantina Tenuta della Casa in Subida, aperta a tutti. Il programma include un tour tra i vigneti con degustazione di vini e prodotti agricoli per gli adulti e attività per i bambini con divertenti laboratori alla fattoria didattica con le api e gli animali. Domenica sarà la giornata clou con l’Ecomaratona da 48 chilometri con partenza alle 8 e con un percorso transfrontaliero: il tracciato si presenta impegnativo, caratterizzato da numerosi saliscendi. Alle 9.30 è invece prevista la partenza del Trial, una corsa da 22 km tra i sentieri del Collio. In concomitanza con questi due eventi è in calendario anche la nona edizione di “Camminando nel Collio”, quattro camminate ludico-motorie aperte a tutti, anche per gli amici a 4 zampe. Si potrà scegliere tra quattro diversi percorsi, lunghi rispettivamente 3, 7, 12 e 20 km.

La partenza è prevista da piazza Libertà tra le 9 e le 9.30.

In collaborazione con Apt sabato e domenica ci sarà anche il trenino per portare gratuitamente i bambini sul Collio, ma ci sarà anche il servizio di rosticceria con primi piatti e grigliate. «La manifestazione – sottolinea il vice presidente dell’associazione Maratona Città del Vino Lorenzo Cucit – è ripartita lo scorso anno con buoni risultati dopo il periodo della pandemia e del Covid con la partecipazione di 1.500 persone. Il record rimane quello del 2018 con 4 mila presenze. Anche quest’anno il valore aggiunto dell’evento è la collaborazione con le associazioni cormonesi che saranno presenti per i ristori in diversi punti del territorio e con gli amici sloveni. L’obiettivo è quello di promuovere lo sport, l’ambiente e le eccellenze del nostro territorio, cercando anche di coinvolgere le famiglie e i bambini con eventi a loro dedicati».