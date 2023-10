Accoltellamento tra stranieri in via Sant’Anastasio a Trieste, uno è grave

TRIESTE. Accoltellamento in pieno centro a Trieste. L'episodio si è verificato poco fa, attorno alle 18.30 di oggi mercoledì 4 ottobre, in via Sant'Anastasio. Stando a quanto si apprende, i protagonisti sono due stranieri di origine irachena. Il fatto è avvenuto in strada, in seguito a un lite, nei pressi di un b&b, nella parte bassa di via Sant'Anastasio.

Il ferito più grave è stato portato in codice giallo a Cattinara. L'uomo ha vari tagli soprattutto al volto.

L'altro straniero, non grave, è stato ammanettato dai Carabinieri.