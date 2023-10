Trieste, ciclista investito in viale D’Annunzio

TRIESTE Un ciclista di 59 anni è stato investito intorno alle 12 di oggi, martedì 3 ottobre, in viale D’Annunzio a Trieste. L’incidente, di cui non è ancora stata chiarita la dinamica, è successo all'altezza del civico 28. La persona ferita è stata soccorsa in condizioni non gravi. Sul posto sono infatti giunti i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha gestito il traffico andato in tilt. Notizia in corso di aggiornamento