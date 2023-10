Spese veterinarie sostenute: ecco i nuovi contributi dal Comune di Trieste

TRIESTE Nuovi contributi da parte del Comune di Trieste per i cittadini che devono sostenere spese veterinarie per cani e gatti, mentre domani si celebra la Giornata mondiale degli animali, in una città sempre più amante dei quadrupedi.

Per visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta degli assessori competenti Sandra Savino e Massimo Tognolli prevede sostegni economici per chi ha superato i 65 anni e ha un Isee inferiore ai 25 mila euro, ammissibili al 100% della spesa sostenuta e certificata, purché pari ad almeno 50 euro e con un massimo complessivo di 300 euro per singolo richiedente. Per gli under 65 anni con Isee inferiore ai 12 mila euro, il rimborso sarà possibile per prestazioni tra i 50 e i 100 euro e per un massimo di tre interventi per singolo animale.

Savino, ricordando che il 4 ottobre è San Francesco e la Giornata mondiale degli animali, spiega che «in alcune circostanze quelli d’affezione interpretano un ruolo importante anche sotto il profilo sociale e diventano, a tutti gli effetti, parte della famiglia: ci sono spese che devono essere sostenute affinché la loro salute sia garantita e la giunta comunale ha scelto di investire nuove risorse per abbattere i costi per le cure dei nostri cani e dei nostri gatti». L’assessore ricorda anche come sia in vigore un bando regionale che può contribuire al sostegno delle spese mediche e farmaceutiche, fino a un massimo di 300 euro, per gli animali d’affezione dei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, bando che è in fase di ridefinizione in questi giorni per i nuovi requisiti di accettazione. Tanti animali all’interno delle abitazioni in città, con oltre 23 mila cani e oltre 6 mila gatti censiti dall’anagrafe del Comune, ma molti anche accuditi all’esterno. A Trieste, secondo i numeri citati sempre dall’assessore, sono censite più di 740 colonie feline, seguite da circa 300 referenti riconosciuti.Mi.b.