La denuncia di un medico: «Mi hanno aggredito in Cavana». Indaga la Squadra mobile di Trieste

TRIESTE «Mi hanno sferrato dei pugni in faccia, dei calci alla testa, e ora ho il naso e il labbro rotti, oltre ad un timpano perforato». Il racconto è agghiacciante e fa riferimento a un tentativo di rapina e un pestaggio che un gruppo di giovani avrebbe messo a segno lo scorso venerdì notte ai danni di un medico ventinovenne, specializzando in Ortopedia.

Lui si chiama Michelangelo Scordo, e ha pubblicato sul suo profilo social la testimonianza di quanto subito e poi denunciato lo scorso sabato mattina in Questura.

L’episodio sarebbe accaduto intorno all’1.30 della notte a cavallo tra venerdì e sabato. A poche ore quindi da un’altra aggressione ai danni di un ragazzo macedone.

La musica dei Coma Cose, quella sera, aveva attratto in città migliaia di persone. Scordo si trovava in via di Cavana, stava rientrando a casa assieme a un’amica. «Un gruppo di ragazzi inizia a inseguirci e infastidirci – scrive –, sono più piccoli, credo vogliano fare solo i gradassi e non do loro corda». Poi il gruppetto formato da cinque ragazzi «inizia a chiedere soldi e, alla mia risata, perché il tutto mi sembrava l’apice dell’assurdo – racconta il 29enne –, uno mi colpisce con un pugno in faccia. Lo fermo, sperando che gli amici lo portino via, ma così non è».

Il ragazzo cerca di assecondarli. Loro sono più giovani, reagendo teme di fare loro del male. Da medico valuta le conseguenze. Vuole tutelare l’amica, teme possano tirare fuori dei coltelli, non reagisce, ma a quel punto viene «colpito in faccia con pugni, finché cado a terra e continuano a sferrarmi calci alla testa. Finalmente alla minaccia della mia amica di chiamare i carabinieri scappano». Di seguito non è stato chiamato il 112 e non è stato fatto intervenire sul posto il personale del 118. Il giovane ora si ritrova con «il naso e il labbro rotti, oltre ad un timpano perforato al 40% per il quale molto probabilmente dovrò operarmi: un intervento che mi hanno detto non essere semplice».

Condividendo questa drammatica esperienza, Scordo punta a «sensibilizzare su quanto successo, perché come è accaduto a me, che sono anche “grande e grosso”, domani potrebbe capitare a un ragazzino, una ragazzina, a una persona più fragile e finire in modo ancora più grave».

Il questore Pietro Ostuni, che conferma sia stata raccolta la denuncia, assicura la Squadra mobile «stia facendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’episodio, sia rilevando le immagini delle telecamere poste in zona che raccogliendo eventuali testimonianze».

Allo stesso modo, invita chi è vittima o assiste a episodi simili, a chiamare subito il 112, «perché o noi o i colleghi dell’Arma arriviamo con rapidità, magari riuscendo a raccogliere nell’immediato elementi preziosi». Suggerendo anche di scaricare l’app Youpol, che consente di segnalare e trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori della Polizia di Stato, Ostuni anticipa «in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica verrà valutato un rafforzamento dei controlli anche in centro».