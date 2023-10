Cercasi casa sul Collio: aumentate le compravendite a Cormons

CORMONS Nonostante il periodo di incertezza e di rincari che ha caratterizzato a livello generale il 2022, a Cormons il mercato residenziale ha registrato una crescita ed è stata l’unica realtà in provincia di Gorizia che ha avuto entrambi i parametri in rialzo relativi al numero degli immobili compravenduti e ai prezzi medi di vendita.

Lo dicono i dati di un’accurata ricerca e classificazione effettuata dall’immobiliare Zanon di tutte le compravendite di immobili residenziali avvenute nel territorio dell’ex Provincia di Gorizia. La crescita degli immobili venduti a Cormons è testimoniata dai dati degli ultimi cinque anni: nel 2018 la compravendita si era attestata sulle 86 unità, nel 2019 il numero era in crescita di un’unità, 87; nel 2020 c’è stato un calo con 69 unità cedute; nel 2021 si è verificata una risalita con una compravendita di 88 unità per arrivare al 2022 in cui la crescita è stata notevole con 106 unità.

Il prezzo medio della vendita di 138.970 euro ha avuto un incremento del 17,83% rispetto ai prezzi del 2021. Altri dati indicano che nel 2022 le compravendite maggiori si sono avute nel mese di luglio con 13 immobili, mentre il dato più basso è riferito al mese si febbraio con 5 unità immobiliari. Il numero di compravendite divise per età invece si attesta su questi numeri: 18 tra i 18 e 29 anni, 27 tra i 30 e 39 anni, 13 tra i 40 e 49 anni, 13 tra i 50 e 59 anni, 15 tra i 60-69 anni e 10 dai 70 anni in su. Gli acquirenti a Cormons nell’anno 2022 sono stati per l’85% italiani e il 15% stranieri. Il 58% delle persone si sono servite dell’accensione di un mutuo per l’acquisto di un’abitazione. I prezzi medi delle compravendite a Cormons hanno riguardato l’intero territorio comunale e comprendono abitazioni nuove e ristrutturate (si va da un prezzo massimo di 1.850 euro a uno minimo di 1. 750 euro al metro quadro), abitazioni abitabili in buono stato (da un massimo di 1.150 euro a un minimo di 850 euro) e da ristrutturare (da un massimo di 500 euro a un minimo di 300).

Da questi dati emerge che il Collio e Cormons sono un territorio appetibile per i cittadini dove si possono trovare le condizioni ideali per vivere e investire anche grazie alla qualità della vita e ai servizi offerti alla collettività. «Le politiche di promozione del territorio unitamente allo sviluppo cittadino – evidenzia il sindaco di Coromons, Roberto Felcaro – portano all’incontestabile risultato che i valori degli immobili cormonesi sono in rialzo unitamente ad un trend di crescita esponenziale delle compravendita degli immobili e ciò va a vantaggio di tutti i cittadini. Questi dati ci danno l’immagine di quanto Cormons e il suo territorio siano appetibili per venire a viverci».