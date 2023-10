Tamponamento in A4: camion contro auto, tre persone ferite

TRIESTE. Incidente in autostrada lungo la A4, nel tratto compreso tra Latisana e Porpetto, direzione Trieste, che ha coinvolto una vettura e un camion: tre le persone ferite nello scontro.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sul posto il personale dell'autostrada.

Una persona è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Altre due persone sono state ricoverate in codice giallo sempre all’ospedale di Udine.

Notizia in aggiornamento