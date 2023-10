Monfalcone, scontro auto-moto: un ferito in codice giallo a Cattinara

MONFALCONE Due persone sono state soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 ottobre, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Monfalcone all'altezza di via Cosulich, intersezione con via Padova.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una moto e una vettura. Due le persone che sono rimaste ferite.

Ne dà notizia la Sores, i cui infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone che sono rimaste ferite che sono state trasportate: una in volo in codice giallo all'ospedale di Cattinara (Trieste) e una in codice verde con l'ambulanza all'ospedale San Polo di Monfalcone.