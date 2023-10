Riparte il censimento a Trieste: coinvolte 8mila famiglie

TRIESTE Riparte a Trieste il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, diventato annuale dal 2018.

Oggi, nel corso di una conferenza stampa, il Comune di Trieste ha annunciato che il periodo di rilevazioni per il 2023 comincerà oggi, 2 ottobre, fino al 22 dicembre e che saranno interessate circa 8mila famiglie, in parte contattate direttamente dai rilevatori incaricati, in parte raggiunte da una comunicazione dell'Istat per compilare in autonomia online il questionario.

A illustrare i dettagli dell'operazione è stata l'assessore comunale agli Affari generali Sandra Savino, che, invitando i cittadini a partecipare, ha ricordato che «attraverso risposte puntuali ci potranno essere analisi puntuali, per capire dove siamo carenti e cosa si può mettere in moto per supportare la nostra comunità».

Il Comune di Trieste attiverà, a partire da oggi, anche il centro comunale di rilevazione del censimento in via Ottaviano Augusto 12, dove si potrà anche contattare gli uffici per eventuali domande o chiarimenti.