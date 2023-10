Fiamme sul terrazzo di un appartamento a Gorizia, salvato un uomo in ossigenoterapia minacciato dal fumo

GORIZIA. Alle 15.45 circa di oggi, domenica 1 ottobre, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con: una squadra, l'autobotte e l'autoscala; in Via Ponte del Torrione a Gorizia dove era stato segnalato l'incendio di un appartamento. Giunti sul luogo segnalato i Vigili del fuoco hanno riscontrato che nel terrazzo di un appartamento, sito al quarto piano di un condominio, c'era un principio d'incendio e i fumi della combustione stavano entrando anche nell'alloggio. Raggiunto il terrazzo i VV.F. hanno immediatamente spento le fiamme e hanno provveduto ad areare l'appartamento per far evacuare i fumi. Due fratelli si trovavano nell'appartamento al momento del principio d'incendio uno è stato accompagnato all'esterno mentre l'altro, allettato e sotto ossigeno terapia, è rimasto nella sua stanza assistito dai Vigili del fuoco fino all' arrivo del personale sanitario che poi lo ha visitato senza riscontrare problemi. Una volta evacuati i fumi dall'alloggio e verificato con l'apposita strumentazione che non vi fosse nell'aria nessun residuo dei gas della combustione i Vigili del fuoco hanno fatto rientrare nell'appartamento il secondo fratello. Ancora in fase di accertamento le cause del principio d'incendio che non ha coinvolto nessun altro ente abitativo.