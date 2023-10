Trieste, ecco la benedizione degli animali

In pochissime occasioni capita che la religione e l’amore per gli animali siano così vicini come in questi eventi. Domenica mattina 1 ottobre, prima a Opicina e poi a Barcola, e nel pomeriggio dalle 17 in piazza Verdi a Trieste, le associazioni animaliste invitano a prendere parte alla benedizione degli animali organizzate in occasione di San Francesco, patrono delle creature non umane. In queste foto di Massimo Silvano la benedizione a Barcola