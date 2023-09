Pulizia del Canale di Ponterosso a Trieste con i sub e gli apneisti in occasione della Barcolana

Impegnati subacquei, apneisti e volontari a terra sabato 30 settembre lungo le sponde del canale di Ponterosso a Trieste, nell'ultimo tratti verso il mare per una pulizia subacquea organizzata in occasione della Barcolana. Poco dopo le 10 sono iniziate le operazioni in mare e verso mezzogiorno e mezza ci sono stati i saluti delle autorità e la bicchierata finale con gadget ricordo a tutti i partecipanti. E' stata organizzata, lungo la sponda del Canale, una mostra statica dei rifiuti più particolari trovati in mare. Video di Andrea Lasorte

02:26