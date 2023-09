Incendio in via Aquileia, soccorse sei persone

TRIESTE Sei persone sono state soccorse intorno alle 23 di ieri, venerdì 29 settembre, dal personale sanitario a seguito di un incendio che si è sviluppato all'interno di una struttura residenziale di via Aquileia a Trieste.

Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un rogo e sei persone sono rimaste intossicate.

Ne dà notizia la Sores.

Sul posto l'equipaggio di due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Cinque persone sono state trasportate all'ospedale di Cattinara in codice verde; una persona è stata trasportata nello stesso nosocomio in codice giallo.

Notizia in corso di aggiornamento