Ritorna il treno storico da Gorizia a Pordenone per una visita ai fumetti del “Paff!”

GORIZIA Dopo il successo del treno storico proveniente da Trieste e giunto nelle stazioni di Gorizia e Nova Gorica in occasione di Gusti di Frontiera, un altro convoglio, sempre d’epoca, partirà questa volta da Gorizia con meta Pordenone sabato.

Suggestivo è già il suo nome: “Treno dei Fumetti”. Il convoglio porterà i passeggeri a una visita al PAFF! International Museum of Comic Art, un innovativo contenitore culturale, che usa lo strumento divulgativo del fumetto per coniugare cultura, formazione, educazione, didattica, ricerca e intrattenimento.

Il convoglio fa parte del ricco “Programma Treni Storici 2023 in Friuli Venezia Giulia”, frutto della collaborazione tra Regione, Fondazione Fs e Promoturismo Fvg, con il supporto di numerosi altri enti. Ben 32 i treni in viaggio tra maggio e dicembre, in occasione di importanti eventi (come Friuli Doc, Gusti di Frontiera, la Barcolana) o collegati a iniziative turistico-culturali organizzate ad hoc per la valorizzazione del territorio regionale.

A bordo del treno, che domani parte da Gorizia alle 10.20, sono previste sorprese per i passeggeri, a partire da un format ideato dall’autrice e fumettista Sara Pavan. «La biblioteca vivente del fumetto – si legge sul sito di Promoturismo Fvg – porterà lungo i vagoni non libri di carta o digitali ma una persona, con la sua storia e il suo punto di vista sul reale: le persone-libro scelte sono artisti o esperti che racconteranno grandi classici della storia del fumetto». Quindi, nella cornice di Villa Galvani, a Pordenone, i passeggeri potranno godere della visita in accompagnamento alle guide del museo alla mostra Shaun the Sheep e visitare l’esposizione permanente del PAFF! L’arrivo in città è previsto per le 11.20, con unica sosta a Udine, mentre la ripartenza è fissata per le 16; ritorno a Gorizia alle 17. Il viaggio sarà accompagnato dai divulgatori di cultura ferroviaria dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio. Il costo del biglietto di andata e ritorno è di 10 euro. Per acquistarlo, ci si può rivolgere a tutti i canali di vendita di Trenitalia, quindi è possibile recarsi anche nelle stazioni ferroviarie. «Il Programma Treni Storici – afferma Alessandro Puhali, presidente dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio – sta proseguendo con successo, ampliando l’offerta turistica del territorio regionale con un crescente seguito di passeggeri che hanno modo di apprezzare la mobilità sostenibile e il carattere culturale di questi viaggi, che la Regione ha già previsto di realizzare anche nei prossimi due anni con un’attenzione particolare a Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025