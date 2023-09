Rissa a colpi di catene tra migranti in piazza Libertà a Trieste. Due arresti

TRIESTE La Polizia locale ha arrestato due migranti protagonisti della rissa scoppiata l'altra sera in piazza Libertà. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in quella zona. E stavolta nonostante la presenza dell'Esercito e di una pattuglia della Polizia locale sul posto.

Stando alle ricostruzioni investigative, la lite è scaturita nella vicina via della Geppa ed e proseguita con un inseguimento culminato in piazza Libertà, dove si sono affrontati cinque migranti: quattro afgani e un pachistano. Le cause della rissa sono in corso di accertamento.

Durante il pestaggio, come emerge dall'analisi delle telecamere, sono state usate catene e spray al peperoncino. Ci sono stati feriti, sebbene nessuno abbia poi richiesto il ricovero in ospedale.

Diverse le pattuglie della Polizia locale intervenute per fermare i responsabili, tra cui quella già sul posto e una che stava transitando in zona in quel momento.

Il Comando ha inviato un'informativa alla Procura.