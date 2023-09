Prevenire il tumore al seno: con “Ottobre rosa” decine di eventi nell’Isontino

MONFALCONE Ottobre si colora di rosa con un calendario di iniziative che coinvolgeranno istituzioni, associazioni, artisti, professionisti, istituzioni e, soprattutto, cittadini, organizzate per sottolineare l’importanza dello screening per la diagnosi precoce dei tumori al seno, divulgando con forza un messaggio chiaro: “La vita deve andare avanti anche con la malattia”.

Il programma di “Ottobre Rosa” - manifestazione promossa dall’associazione Dinamici, in collaborazione con Asugi, Bcc Venezia Giulia, e con i Comuni di Monfalcone, Farra, Gradisca, Turriaco, San Canzian, San Pier, e il patrocinio della Regione, del Consiglio regionale e dei Comuni di Trieste e di Ronchi - che copre un ampio territorio, è stato presentato a Monfalcone ieri mattina, alla presenza del sindaco Anna Maria Cisint, della presidente di Dinamici Manuela Fumis, della presidente della Consulta della cultura, Gilda Aloisio, e del consigliere della Bcc della Venezia Giulia, Marina Dorsi, e ai rappresentanti dei soggetti che contribuiranno alla realizzazione dei vari eventi.

Sulla loggia del municipio di Monfalcone i tanti rappresentanti di istituzioni e associazioni coinvolti negli eventi proposti da Ottobre rosa

«Una vasta sinergia con lo scopo di ribadire l’importanza della prevenzione, nel caso specifico, del tumore al seno - ha detto Cisint -. Un messaggio che parte da qui e che ognuno di noi condividerà fuori. Coloreremo di rosa la nuova fontana e parteciperò alla Barcolana indossando la maglietta di Ottobre Rosa, chiederò di indossarla anche agli operatori all’interno dello stand che il Comune di Monfalcone».

Le inconfondibili magliette di Ottobre rosa

Per l’inaugurazione ufficiale di Ottobre Rosa, domenica, piazza della Repubblica a Monfalcone ospiterà un evento collettivo con diversi momenti clou, tra cui la “Camminata in Rosa” lungo i sentieri del Carso, il “Bike Run in Rosa”, che prevede un motogiro di 90 km dedicato ai bikers, e un susseguirsi di concerti live che animeranno il centro cittadino fino a sera.

Nel corso di tutte le iniziative sarà possibile acquistare i biscotti “Fior di Loto”, prodotti dalla pasticceria Maritani, e le bottiglie “Terra Rosa” prodotte da Bajta Salez per contribuire a raccogliere fondi per il rinnovamento della stanza delle terapie infusionali per i pazienti in trattamento chemioterapico al reparto di Oncologia del San Polo di Monfalcone con la donazione di tutti gli arredi ed allestimenti.

«Prima guardavo a Ottobre Rosa e alle iniziative della Lilt con grande rispetto e quest’anno mi sono resa conto che sono stati fatti passi da gigante dalla mia prima terapia del 2009 - ha raccontato Manuela Fumis, che convive con un cancro al seno da 14 anni -. Sono qui perché ci sono terapie che consentono di condurre una vita quasi normale e con queste iniziative abbiamo messo sul campo la vita, per testimoniare che proprio la vita deve andare avanti. Una partecipazione molto ampia anche di donne e uomini che non sono colpite personalmente da una malattia e che dimostra che sensibilizzare le persone porta grandi risultati».

Un coinvolgimento corale ribadito da Gilda Aloisio, che ha sottolineato la disponibilità delle associazioni della Consulta a contribuire con entusiasmo alla riuscita dell’iniziativa.

Davvero fittissimo il programma delle iniziative. Sempre domenica, alle 18 all’auditorium di Ronchi, serata di canzoni bisiache a cura dell’ensemble Romjan. Lunedì alle 20.30 in piazza della Repubblica a Monfalcone concerto della Shipyard Town jazz.

Ci si sposta a Gradisca venerdì 6 ottobre. Alle 20.30 al teatro comunale il concerto Overtwelve-A choral experience, con 40 artisti che cantano insieme e rompono gli stereotipi tipici delle formazioni corali.

Ottobre rosa sarà anche alla Barcolana. In particolare venerdì 6 ottobre alle 16.30 veleggiata in rosa sul maxi yachet Anywave con il team Sistiana Sailing. Molti anche ovviamente gli appuntamenti con i medici declinati alla conoscenza degli sviluppi delle cure oncologiche e sull’importanza della prevenzione.