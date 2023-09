Cabinovia di Trieste, presidio contro i carotaggi: "No alla militarizzazione del territorio"

Alle 10.30 di questa mattina, giovedì 28 settembre, il Comitato No Ovovia ha tenuto un conferenza stampa sotto il faro di Trieste, denunciando “la militarizzazione del territorio per consentire i carotaggi e il fatto che i residenti non possono muoversi a piedi nel posto in cui vivono, se non a fatica, dovendo presentando i documenti”. Video di Andrea Lasorte. La notizia

02:46