Lite tra migranti a Trieste, interviene la polizia locale

TRIESTE Più mezzi della polizia locale di Trieste sono intervenuti nel pomeriggio in piazza Libertà per sedare una lite tra migranti. L'intervento si è concluso in poco tempo e l'ordine è rientrato subito, senza particolari disordini né feriti.

A quanto si apprende, a notare l'inizio della lite sarebbe stata una pattuglia della polizia locale che stazionava nella piazza, luogo di ritrovo per gruppi di migranti.

Secondo quanto disposto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, da un paio di settimane i controlli delle forze dell'ordine nell'area vicino la stazione dei treni sono stati rafforzati. Inoltre è stato previsto il presidio h24 dell'Esercito.

Secondo una ricostruzione, nel corso della lite, che ha coinvolto 5 cittadini afghani, è stato usato anche spray urticante. Per sedarla sono intervenute la pattuglia della polizia locale di controllo della piazza, insieme ad altre due pattuglie della municipale, giunte in supporto, e ai militari dell'Esercito di Strade sicure