Gorizia, perde il controllo della moto in via Gregorcic e va a sbattere contro un palo: due feriti

TRIESTE Due uomini sono stati soccorsi, questo pomeriggio, dal personale medico infermieristico, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Gregorcic, zona Sant'Andrea, nel territorio comunale di Gorizia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una moto ha perso il controllo e la due ruote è finita contro un palo. In sella alla moto due persone, entrambe rimaste ferite. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Lo comunica la Sores.

Sul posto l'equipaggio di due ambulanze provenienti da Gorizia e l'elisoccorso. Hanno attivato il personale della Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico entrambe le persone: per una è stato disposto il trasporto in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo; per l'altra persona è stato disposto il trasporto in ospedale in codice giallo con l'ambulanza.

Nel pomeriggio si è verificato un incidente stradale lungo il "Vallone", nel territorio comunale di Doberdò del Lago. Illesa la persona coinvolta.