Nuovo presidio del comitato No ovovia: “No alla militarizzazione del territorio per i carotaggi”

TRIESTE Alle 10.30 di questa mattina, giovedì 28 settembre, il Comitato No Ovovia ha tenuto un conferenza stampa sotto il faro di Trieste, denunciando “la militarizzazione del territorio per consentire i carotaggi e il fatto che i residenti non possono muoversi a piedi nel posto in cui vivono, se non a fatica, dovendo presentando i documenti”.

Di seguito il gruppo si è spostato nell’area di via Braidotti inscenando una sorta di picchetto di fronte alle forze di polizia schierate per proteggere il carotaggio.

Cabinovia di Trieste, presidio contro i carotaggi: "No alla militarizzazione del territorio"

Presenti i consiglieri regionali Giulia Basolino e Francesco Russo e i consiglieri comunali Giorgio Sclip e Alessandra Richetti che hanno oltrepassato il cordone di polizia per parlare con la digos e accertarsi che ci fossero tutti i permessi per i carotaggi: la verifica verrà ultimata nelle prossime ora con la polizia locale.