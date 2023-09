Narcotraffico, sequestrati dalla Gdf di Trieste 7 quintali di cocaina, 21 gli arresti: le parole del procuratore De Nicolo

Il porto di Trieste usato come "specchietto per allodole" per infliggere un altro duro colpo inferto al narcotraffico internazionale. Grazie alle indagini condotte dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Trieste, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano, sono stati sequestrati oltre 7 quintali di cocaina, 700mila euro in contanti e arrestate 21 persone. Il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo racconta i dettagli dell'operazione in questo video di Piero Tallandini. Qui la notizia

02:15