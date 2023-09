Fedriga: "Sui migranti è inutile parlare di unità europea"

Sui migranti «oggi vediamo delle politiche di diversi paesi contraddittorie fra di loro e addirittura delle volte in contrasto fra di loro. È inutile parlare di unità europea, di parlare di senso comune europeo o di parlare di interessi comuni europei quando dopo ogni singolo paese lavora non soltanto per se stesso, ma contro gli altri partner europei». Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine di un incontro in Regione a Trieste sul problema dei migranti. «È un segnale grave - aggiunge il presidente - che sottolinea come dalle parole di buon senso che tante volte sento dire da diversi leader europei sull’importanza dell’Europa, non corrispondono i fatti anzi vanno in diretto contrasto con quanto dichiarano». Per Fedriga perciò «servirebbe una responsabilità dei leader europei e una serietà di leader europei che oggi purtroppo su questo tema non vedo». Video di Andrea Lasorte

03:16