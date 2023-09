Ciclista cade e sbatte la testa mentre scendeva dal Monte Cocusso

TRIESTE La stazione di Trieste del Soccorso Alpino assieme ai vigili del Fuoco e all'ambulanza è intervenuta per soccorrere un ciclista di 40 anni ferito dopo una caduta.

Il ciclista era assieme a due amici - uno dei quali è andato incontro ai soccorritori - quando è caduto mentre scendeva dal Monte Cocusso lungo il sentiero 17, ribaltandosi e impattando sul suolo con la testa.

Trauma cranico e diverse escoriazioni per lui, che è stato raggiunto dai soccorritori saliti in parte con il mezzo fuoristrada e per 200 metri a piedi.

Il 4oenne è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato sulle spalle fino a all’ambulanza, che lo ha poi portato a Cattinara.