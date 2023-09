Caso Rocco, cambio deleghe in giunta a Trieste: lo Sport da Rossi va a Lodi

TRIESTE Cambio di deleghe in giunta comunale a Trieste: il sindaco Roberto Dipiazza ha assegnato oggi all’assessore Elisa Lodi la delega alla Promozione ed Eventi Sportivi, finora in mano a Giorgio Rossi.

La nuova nomina di Lodi va a sommarsi alle attuali deleghe detenute: lavori pubblici, grandi opere, manutenzioni e valorizzazioni del demanio e del patrimonio, impiantistica scolastica e sportiva.

All’origine della decisione ci sarebbe il “Caso Rocco” che da diverse settimane sta infiammando la città, provocando non poche tensioni all’interno della maggioranza.

Nelle scorse settimane, infatti, il primo partito di maggioranza in Comune, Fratelli d’Italia, aveva chiesto proprio un cambio di deleghe per l’assessore Giorgio Rossi alla luce del “caso Rocco”, con la Triestina costretta a traslocare a Fontanafredda a causa del campo ridotto in pessime condizioni dopo il concerto dei Maneskin.

A questo primo episodio è seguito l’annuncio che lo stadio, a giugno 2024, sarà a disposizione dei concerti di Ultimo e Max Pezzali, eventi che, in caso di play-off, costringerebbero la Triestina a giocare al Grezar.

Ad andare all’attacco, oggi, è stato anche il segretario provinciale della Lega e sindaco di Muggia Paolo Polidori che, chiamando in causa – senza nominarlo - lo stesso Giorgio Rossi, ha affermato la sua contrarietà nei confronti dell’ipotesi Grezar, ritenendo che «la questione sul destinare per quelle giornate il Rocco ai concerti non doveva neanche essere posta. Sarebbe stata irricevibile, ma nel caso, andava quantomeno condivisa dalla giunta».