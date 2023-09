Sorpreso ad andare in bici nel centro storico di Muggia tenta di fuggire: fermato e multato

MUGGIA Un uomo che percorreva le vie del centro storico in bici è stato sanzionato dalla Polizia Locale di Muggia nei giorni scorsi, dopo una breve fuga. Nel centro storico, ricordiamo, è vietato transitare in bicicletta.

Sorpreso in via Verdi, è scappato su via Puccini attraversando la piazza a velocità sostenuta.

Raggiunto dalla Polizia Locale ha ricevuto un verbale di contestazione in violazione dell'art.7 cds, con una sanzione di 83 euro, che sarà ridotta a 58,10 se il pagamento verrà effettuato entro cinque giorni.

Gli interventi di monitoraggio del centro continuano, per la sicurezza dei pedoni e per il rispetto delle regole, anche grazie al controllo degli agenti in bici, servizio che, sottolinea il sindaco Paolo Polidori, “registra ottimi risultati, per l’efficacia, la maggior presenza in centro e d’estate sul litorale, e non ultimo per bloccare il pericolosissimo flusso di ciclisti che entrano contromano nel Mandracchio”.