Griglia malfunzionante: standista di “Gusti” all’ospedale per intossicazione da monossido

GORIZIA Il personale medico e infermieristico dislocato per la gestione dei casi sanitari e delle emergenze a “Gusti di frontiera” ha effettuato diversi interventi, derivanti soprattutto dall’assunzione eccessiva di alcol.

Ma c’è stato anche un intervento più problematica sabato sera, giornata in cui l’affluenza è stata davvero quella dei giorni migliori. Attorno alle 21.30, nell’ambito della manifestazione enogastronomica che ha cambiato il volto di Gorizia, una persona è stata colta da un malore mentre operava in uno stand.

Gusti di Frontiera, pienone nella serata di sabato a Gorizia

Il problema si è verificato nell’ambito dell’area del Villaggio latino, lungo via Cadorna. Lo standista, che stava cucinando con l’ausilio di una braciere, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di via Fatebenefratelli dall’equipaggio di un’ambulanza. Il codice triage di ingresso al Pronto soccorso è il giallo che connota i casi mediamente critici, con presenza di rischio evolutivo e richiede prestazioni non differibili.

L’intervento è stato gestito in piena sinergia dal Coc (Centro operativo comunale) che vede la presenza, tra le altre forze dell’ordine e i vigili del fuoco, anche di personale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) dislocato, appunto, per gestire i casi sanitari che dovesse verificarsi durante la kermesse legata ai gusti e ai saperi del mondo.

L’uomo (di cui non sono state fornite le generalità, né le iniziali) è stato colto da un malore a seguito di un’intossicazione acuta da monossido di carbonio, verosimilmente legata a un malfunzionamento di una griglia dello stand in cui lavorava. Verosimilmente perché le indagini sono in corso per avere un quadro più preciso della situazione e, soprattutto, delle cause che l’hanno determinata.

Alcune delle persone che hanno gravitato, in qui frangenti, attorno allo stesso chiosco hanno raggiunto il Punto medico avanzato (Pma) o il Pronto soccorso per accertamenti ma non si sono evidenziati, fortunatamente, problemi gravi. In parallelo, i vigili del fuoco hanno operato per controllare il funzionamento della griglia che, in seguito al fatto, è stata spenta.

Ma la serata di sabato è stata particolarmente impegnativa - come spiega l’assessore comunale Francesco Del Sordi - a causa proprio della grande affluenza di persone alla manifestazione che si è riscattata dopo due giornata dal meteo molto incerto. Ci sono state svariate richieste di assistenza “Music Team” durante l’intera giornata. L’intervento significativo si è verificato in piazza Vittoria dove i cavi e il quadro elettrico si sono rovinati. Ma ci sono state anche parecchie chiamate per auto parcheggiate in divieto di sosta o sui passi carrabili. Inevitabile l’intervento del carroattrezzi. Queste sono state giornate in cui ha trionfato il parcheggio creativo (o selvaggio) vista la consistente folla di persone.