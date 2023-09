Sfuma il collegamento via mare dal porticciolo di Monfalcone per la Barcolana

Tutto rema contro il battello monfalconese. Ora ci si mette anche il cantiere del porticciolo Nazario Sauro che, contro le previsioni e rispetto agli annunci, non può in alcun modo considerarsi pronto a ospitare un attracco la seconda domenica di ottobre, appuntamento della regata più famosa d’Italia. E così, anche per la Barcolana, come già per il trasporto marittimo estivo di quest’anno sfuma la chance d’avere un collegamento via golfo con Trieste. Eppure, stavolta, c’erano pure le finanze, stanziate dall’amministrazione Fedriga, negli anni dimostratasi sempre attenta alle dinamiche monfalconesi. Servizio di Tiziana Carpinelli, video di Daniele Tibaldi

01:32