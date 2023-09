A Trieste 160 Auto d'epoca: da piazza della Borsa ad altre 11 piazze in città nel weekend

Primo atto, sabato pomeriggio, con l’arrivo di circa 160 vetture d’epoca, della 16.ma edizione della “Historic day”, la manifestazione promossa e organizzata dal Club Amici della Topolino in collaborazione con il Comune, che vivrà domenica il suo clou, con l’esposizione delle macchine in vari punti della città. A fungere da ideale musei a cielo aperto saranno piazza Unità, dove saranno in mostra tre vetture con i colori della bandiera italiana, piazza della Borsa, piazza Sant’Antonio, piazza Goldoni, campo San Giacomo, piazzale Valmaura, piazza tra i Rivi, piazzale Biagio Marin, il cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, l’area della ex sala Tripcovich e infine piazza Marconi a Muggia: in tutto 11 piazze-museo. Servizio di Ugo Salvini, video di Massimo Silvano

01:30