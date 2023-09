Turisti restano in secca con la barca a Grado: salvati dai carabinieri

GRADO È finita con un grosso spavento e fortunatamente nessuna grave conseguenza, la disavventura di quattro turisti austriaci rimasti in secca su un’imbarcazione a motore di quindici metri in località San Pietro di Grado.

I turisti avevano preso in affitto il natante per trascorrere una giornata nel mare di Grado, giornata che si è conclusa con l’intervento della motovedetta dei Carabinieri in servizio in laguna che li hanno tratti in salvo.

L’intervento dei militari è avvenuto a seguito della richiesta di aiuto da parte dei turisti che hanno informato i Carabinieri di Monfalcone di quanto stava accadendo. La centrale ha immediatamente allertato l’equipaggio impegnato in servizio perlustrativo lungo le coste di Grado.

I carabinieri, giunti nei pressi dell’area indicata dai malcapitati, hanno individuato il natante incagliato sul fondale marino. La barca è stata trainata fuori da parte del mezzo dell’Arma sino al raggiungimento di una zona navigabile.

Il salvataggio operato dai militari non è che l’ultimo registrato in ordine di tempo, quando la stagione estiva è giunta ormai al termine, ed i servizi di pattugliamento dello specchio acqueo e delle coste proseguiranno anche nel periodo invernale, vigilando sul rispetto delle normative che disciplinano la circolazione dei natanti e a tutela della sicurezza dei frequentatori della laguna.