Gusti di Frontiera, con il goriziano Blasig alla scoperta dell’idromele, il più antico fermentato

GORIZIA Certo, le birre (di tutti i tipi) e ottimo vino, cocktail e sangria. Ma a “Gusti” c’è spazio anche per la bevanda alcolica più antica del mondo, ancora sconosciuta ai più. È l’idromele, che da qualche anno si è ricavata il suo angolino a Gusti per merito del goriziano Paolo Blasig, della moglie Lara Lo Re e della loro “Locanda degli gnomi”, il chiosco che fa bella mostra di sé tra quelli del Borgo Nord Europa. Un’avventura iniziata per caso, ma oggi apprezzata da un numero crescente di visitatori della kermesse enogastronomica.

«Suonavo con il mio gruppo Street Drums Go proprio per il Borgo Nord Europa, e feci amicizia con uno degli organizzatori – racconta Blasig -. E così decisi di provare a lanciare uno stand con l’idromele, che ci procuriamo da produttori specializzati in Germania, anche se quest’anno abbiamo provato anche una fornitura dalla Toscana. E visto che siamo gli unici, qui a Gusti, il successo, l’interesse e la curiosità del pubblico non mancano».

Già, ma cos’è l’idromele? A volte confuso con il sidro, si tratta in realtà del più antico fermentato del mondo. Deriva dal miele, ne esistono di svariati gusti – nel chiosco della Locanda degli gnomi si può scegliere tra una dozzina di varianti – e la gradazione va solitamente dai 6° ai 12° a seconda del miele utilizzato per la fermentazione.

Particolarissima poi la sua storia. Veniva preparato dagli antichi greci, e poi pure dai vichinghi: l’usanza era quella di regalarne una buona quantità ai novelli sposi, perché si riteneva che l’idromele favorisse la fertilità, e il concepimento di un primogenito maschio. Di qui, anche, la locuzione “luna di miele”. Ma la Locanda degli gnomi è anche molto altro, visto che sono apprezzatissimi appunto gli gnomi di stoffa realizzati con passione da Lara.