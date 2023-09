Alzheimer, a Trieste il flash mob sulle note di "Ricordi" dei Pinguini Tattici Nucleari

Il viola è il colore del Mese Mondiale dell’Alzheimer, dedicato alle persone che convivono con questa malattia e chi gli sta loro vicino. L’associazione De Banfield “celebra” anche quest'anno il “mese viola” nel segno della sensibilizzazione dell’intera popolazione. Tra le varie attività proposte spicca il flash mob organizzato in piazza della Borsa a Trieste: Parliamone danzando! un invito rivolto a tutti per ballare assieme sulle note di “Ricordi”, dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone disseminata di indizi e di riferimenti all’Alzheimer. Organizzato con la scuola di danza TocToc – che ha ideato la coreografia -, lo scopo era quello di richiamare l’attenzione dei cittadini e favorire l’informazione sulle diverse attività proposte a Trieste per il supporto alle persone con Alzheimer e le loro famiglie. Il video è di Andrea Lasorte

01:40