A San Giusto l’abbraccio ai famigliari di Luca Giustolisi, il campione gentile

TRIESTE La Trieste sportiva e non solo si è stretta questa mattina, venerdì 22 settembre, attorno alla famiglia di Luca Giustolisi, il 53enne triestino ex campione di pallanuoto, deceduto per un male incurabile, di cui è stato celebrato il funerale in una gremita Cattedrale di San Giusto.

Per assistere alla funzione celebrata dal parroco, don Marino Trevisini, e salutare per l’ultima volta Luca, si sono ritrovati in tanti, fra ex compagni di squadra, colleghi, amici. Fra i banchi della Cattedrale anche la squadra del Brescia di pallanuoto, sodalizio al quale Luca Giustolisi si era avvicinato per motivi professionali.

Nel corso della sua carriera sportiva - nuotatore all’inizio, pallanotista di assoluto valore internazionale poi, tecnico e dirigente fino a pochi mesi fa - era stato capace di farsi apprezzare ovunque e da chiunque.

Dopo la notizia della prematura scomparsa, la Federazione italiana Nuoto (Fin) aveva diffuso una nota, firmata fra gli altri dal presidente Paolo Barelli e dal commissario tecnico del Settebello Sandro Campagna, che recita così: «La pallanuoto ricorda Luca Giustolisi per sensibilità ed eleganza, passione e competenza, doti che aveva saputo trasportare anche fuori dalla vasca, in veste di commentatore tecnico, dirigente, allenatore, psicologo e mental coach».

Luca infatti aveva sempre saputo abbinare lo sport di alto livello allo studio, laureandosi in Psicologia e mettendosi a disposizione - oltre che come consulente del Tribunale dei minori - di atleti e allenatori per un supporto in prossimità delle gare, in occasioni di infortuni o problematiche psicofisiche di vario genere, consapevole delle implicazioni che possono emergere quando un’attività sportiva viene portata, come appunto aveva fatto lui, ai massimi livelli.